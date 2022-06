Phú Quốc: Phụ huynh sẵn sàng đưa trẻ 5 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

Sau nhóm tuổi từ 6 đến 11 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19, TP.Phú Quốc tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ 5 tuổi học tại các Trường mầm non công lập và Mầm non tư thục trên địa bàn.

Ghi nhận tại các điểm tiêm, khá đông phụ huynh đang cùng ngồi chờ và theo sát các khâu từ khai báo thông tin đến khi tiêm xong. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hường phụ huynh học sinh lớp lá trường Mầm non Dương Đông chia sẻ: Khi nhà trường tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc tiêm vaccine cho trẻ, chị Hường đồng ý và đăng ký ngay. “Nhà tôi đều đã tiêm đủ và mong bé cũng tiêm xong để an tâm ổn định việc học, có kháng thể thì lỡ không may mắc bệnh thì cũng giảm nhẹ hơn nhiều”, chị Hường cho hay.