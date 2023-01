Phú Quốc kẹt xe

Chiều 27/1, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết Tết Nguyên đán 2023, người lao động được nghỉ nhiều ngày là điều kiện tốt nhất để cùng người thân đi tham quan du lịch.

Do du khách đến tham quan các thắng cảnh của Kiên Giang tăng cao hơn ngày thường nên Sở Du lịch đã yêu cầu các địa phương cùng Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Đặc biệt quan tâm đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp du lịch rà soát, cũng cố lại cơ sở vật chất, làm mới lại sản phẩm dịch vụ, thực hiện bình ổn giá. Vườn thú ở Phú Quốc là điểm đến của nhiều du khách. Ảnh: Hàm Yên.

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các cơ sở lưu trú 3-5 sao tại Kiên Giang đã tổ chức nhiều sự kiện, chương trình như “đêm gala chào đón giao thừa, chúc Tết du khách” bao gồm tiệc buffet đón năm mới, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, giảm giá dịch vụ... để giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc của Tết cổ truyền Việt Nam.