Phú Quang: Người bán nhạc mình giỏi nhất Việt Nam

Your browser does not support the video tag.

Phú Quang còn là nhạc sĩ đắt khách trong viết nhạc cho phim, cho sân khấu, thậm chí cho vở diễn ba-lê. Tuy nhiên độ nổi tiếng của Phú Quang trong ca khúc đã phần nào làm mờ đi những thành công của ông ở các loại hình âm nhạc này.

Vì sao ca khúc của Phú Quang có thể làm lung lạc trái tim người hâm một nhiều thế hệ như vậy? Ở tuổi nào người ta cũng có thể nghe nhạc Phú Quang, và nghe trong nhiều không gian khác nhau. Có lẽ bởi âm nhạc của Phú Quang không phức tạp cầu kỳ mà dễ nghe, dễ hát, dễ cảm. Một thứ nhạc êm dịu, gần gũi với những tâm trạng phổ quát của con người trong tình yêu, trong hoài niệm, trong những nỗi niềm chung của cuộc đời mà ai cũng có, ai cũng từng đi qua. Là thứ nhạc không quá ồn ào, gai góc, dễ dàng đụng chạm vào những ngóc ngách nhỏ bé, sâu kín của tâm hồn, đưa người ta về với những giấc mơ vượt lên trên hiện thực cuộc đời.

Cảm xúc trong nhạc Phú Quang rất thuần thiết, nó biểu hiện luôn trên bề mặt thanh âm và ca từ, khiến cho người ta cảm thấy mình có thể chạm vào và từ đó được an ủi, sẻ chia. Phần lời trong ca khúc Phú Quang rất dễ khiến cho cho tâm hồn người nghe cuốn theo, lúc vui buồn, lúc hân hoan, lúc nức nở, vì nhạc sĩ có cặp mắt xanh nhìn ra những bài thơ hay để thổi âm nhạc vào đó. Phú Quang có thể nhặt lấy chỉ dăm câu thơ trong một trường ca dài để “phù phép” thành một nhạc phẩm nức lòng người nghe, như trường hợp ca khúc Em ơi Hà Nội phố.

Phú Quang còn đặc biệt ở chỗ, ông phổ nhạc thành công nhiều bài thơ của nhà thơ nữ, hóa thân vào câu chuyện và nỗi buồn, niềm cay đắng của họ. Nhiều tình khúc của ông có nhân vật trữ tình là “Em”, đầy khắc khoải nữ tính. Dường như luôn có một tuyên ngôn ngầm bảo vệ, chia sẻ những mất mát trong tình yêu của người đàn bà trong tình khúc Phú Quang. Dễ hiểu vì sao ông lại có nhiều khán giả trung thành là nữ đến vậy.

Có một vài nhận xét khắt khe cho rằng Phú Quang hơi dễ trong âm nhạc. Ca khúc của ông có vẻ không muốn thách đố người làm công tác phê bình vì sự dễ cảm của nó. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, chính sự dễ cảm của nhạc Phú Quang đã mang đến cho ông một bầu trời khán giả, điều mà ai làm nghệ thuật cũng mơ ước.

Nhìn từ phía công chúng, phần đông trong chúng ta tìm đến âm nhạc là để tìm an ủi, vỗ về, để quên đi những bộn bề cuộc sống vốn vô cùng phức tạp, khó lường ngoài kia. Đôi khi chúng ta ngại ngần đứng trước một ca chỉ vì sự làm quá, sự rắc rối của nó. Chúng ta đơn giản muốn thả mình trôi trên dòng nước tinh khiết của âm nhạc, để tâm hồn trở nên thư thái.