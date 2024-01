'Phù phép' gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng: 2 kẻ bị truy nã ra đầu thú

Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã 2 người này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/1, Nguyễn Hữu Như đã đến Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để đầu thú. Tiếp đến ngày 26/1, Nguyễn Hữu Oai đã đến Công an xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp để đầu thú.

Bước đầu Công an xác định, từ năm 2021 - 2023, Bùi Văn Tân đã bán ra 3.911 xe máy cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 xe, thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.