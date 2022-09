Phụ nữ, người già làng biển hối hả 'cõng' tài sản tránh bão Noru

Lo ngại ảnh hưởng của bão Noru tàn phá vùng nuôi tôm hùm ven biển, nhiều phụ nữ và người già xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, Phú Yên) khẩn trương giúp gia đình đưa lồng bè lên khu vực an toàn tránh trú.

Xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là vùng nuôi tôm hùm giống lớn nhất Nam Trung bộ. Mỗi năm tại đây cung cấp ra thị trường hàng triệu con giống cho các vùng nuôi. Lo ngại ảnh hưởng của bão Noru (cơn bão số 4) sẽ gây nguy hại cho khu vực nuôi tôm giống nên người dân nơi đây khẩn trương bắt tôm hùm đưa vào vùng an toàn. Các lồng nuôi cũng được trục vớt đưa lên bờ để tránh trú. Ông Nguyễn Thanh Tài (trú xã An Hòa Hải) cho biết: "Gia đình tôi nuôi 16.000 con tôm hùm giống trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Nên khi thấy bão Noru có thể ảnh hưởng đến Phú Yên bà con vùng nuôi tôm nhanh chóng đưa tôm vào Vịnh Vũng Rô chăm sóc tiếp. Còn lồng bè cũng đưa lên bờ, tránh để sóng đánh phá hư hỏng". "Người dân nghe bão to lo lắm, vì hồi tháng cuối tháng 3 vừa qua, chỉ một đợt mưa gió thất thường đã khiến hàng loạt lồng nuôi bị tàn phá, tôm hùm giống bơi ra ngoài. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng", chị Lê Thị Trâm kể lại. Đàn ông trong làng được phân công nhiệm vụ dùng thuyền thúng đưa lồng bè trên biển vào bờ, còn phụ nữ hỗ trợ tháo rời các phao nổi và đưa lên vùng tránh trú an toàn. Tất cả người trong làng đều được huy động để "gánh" tài sản chạy bão, kể cả những người đã có tuổi. "Thấy mọi người trong làng chạy bão vất vả, thiếu người nên tôi giúp một tay. Làng biển này giờ ai cũng sợ bão, nên từ tờ mờ sáng mọi người đã hối hả đưa tôm giống vào vùng nuôi an toàn. Còn số lồng này, chúng tôi cố gắng qua trưa là trục vớt hết lên bờ", chị Võ Thị Kim Lê (trú xã An Hòa Hải) nói. Các lồng tôm khi đưa lên bờ được kiểm tra rất kỹ tránh bỏ sót, vì mỗi con tôm giống như vậy có giá hơn 100.000 đồng. Những hộp cơm tiếp tế được bọc kỹ càng, đưa ra vùng nuôi để tiếp sức bà con chạy bão. Ngoài lồng tôm, các thuyền thúng cũng được đưa lên bờ tránh việc sóng đánh trôi dạt, thất lạc. Cũng nhằm phòng chống bão Noru, tàu thuyền của người dân Phú Yên cũng được neo đậu, chằng chống một cách kỹ càng tại các âu tàu. Bắt đầu từ 15h chiều nay (26/9), tỉnh Phú Yên cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản.