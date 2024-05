Phụ nữ muốn sớm có em bé cần chú ý "3 tăng, 4 tránh" khi ăn uống

Thực phẩm giàu vitamin D và C: Vitamin D được chứng minh là giúp cải thiện chức năng buồng trứng, hỗ trợ điều trị buồng trứng đa nang hoặc suy giảm chức năng buồng trứng. Ngoài tắm nắng 10 - 15 phút mỗi ngày, chị em có thể bổ sung vitamin D qua nhóm thực phẩm: cá biển sâu (cá hồi, cá trích, cá mòi…), lòng đỏ trứng, sữa… Còn vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa, có khả năng chống viêm, góp phần vô hiệu hóa các gốc tự do trong cơ thể - những tác nhân gây hại tế bào trứng. Vitamin C có nhiều trong rau củ quả tươi.

4 món nên tránh xa khi đang muốn có em bé sớm



Ngoài những món ăn tốt cho buồng trứng, tử cung và nội tiết tố, góp phần tăng khả năng thụ thai thì cũng có các thực phẩm gây hại tới quá trình này. Vì vậy, khi đang muốn có em bé, chị em nên hạn chế hoặc tốt nhất là tránh xa 4 món sau đây:

Rượu bia và caffeine: Rượu bia có thể tăng nguy cơ vô sinh và làm cạn kiệt vitamin B trong cơ thể - chất giúp cải thiện cơ hội mang thai và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Còn với thức uống chứa caffeine, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng caffeine làm giảm khả năng thụ thai lên đến 50% so với những người không sử dụng. Ngoài ra, Tiến sĩ He cũng nhắc nhở nên uống ít sữa ít béo, tách béo bởi có thể gây ra sự mất cân bằng hormone trong cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.