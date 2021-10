Phụ nữ đang được nhìn nhận ra sao tại các liên hoan phim trên thế giới?

Cate Blanchett đem đến làn gió mới cho Cannes

Sức ép liên tục

Còn nhớ vào năm 2018, Cate Blanchett, nữ diễn viên người Úc từng đoạt giải Oscar khi trở thành ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes, đã từng phát biểu rằng: “Phụ nữ không phải là nhóm thiểu số trên thế giới, nhưng tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp điện ảnh đã nói khác đi. Ngày hôm nay chúng tôi đứng cùng nhau trên những nấc thang này như một sự quyết tâm để thay đổi và tiến tới”.

Tiếp đến năm 2020, tại lễ trao giải Oscar 2020, nữ minh tinh Natalie Portman gây “bão” khi diện cho mình trang phục độc đáo, thêu tên của rất nhiều đạo diễn nữ nổi tiếng như: Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (The Farewell), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Mati Diop (Atlantics), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har'el (Honey Boy) và Céline Sciamma (Portrait of a Lady on Fire) và Greta Gerwig (Little Women) - người được cho là sẽ nhận đề cử nhưng lại bị cắt vào phút cuối. Bộ trang phục ngay lập tức được nhiều sao nữ tỏ ra tâm đắc và hưởng ứng trên twitter và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bài phát biểu về nữ quyền.

Bộ váy gây sốt của Natalie Portman khi đó

Dĩ nhiên, Cate Blanchett và Natalie Portman chỉ là hai cái tên trong số rất nhiều nhà đấu tranh vì nữ quyền trong điện ảnh. Nhưng nếu không có sức ép lớn đến từ tên tuổi của họ được lan rộng, có lẽ các nhà làm điện ảnh, ban tổ chức các liên hoan phim tầm cỡ sẽ không có nhiều thay đổi đáng kể đến vậy trong các năm trở lại đây.