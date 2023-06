Phụ nữ có nốt ruồi này mang mệnh phú quý, ai cưới được cả đời không lo cơm ăn áo mặc

1. Nốt ruồi trên đỉnh đầu: Người vợ, người mẹ tốt

Hiếm khi có nốt ruồi trên đỉnh đầu. Nếu ai có nốt ruồi thì cả đời sẽ gặp nhiều may mắn. Loại nốt ruồi này có thể biến một người từ xui xẻo thành may mắn, chuyển nguy thành an, là một dấu hiệu cát tường .

Đối với phụ nữ có nốt ruồi ở đỉnh đầu thường giàu sang, phú quý, chiều chồng và đường hôn nhân cũng ấm êm, hạnh phúc.

Chị em có nốt ruồi này trời sinh phú quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Họ có tính tình dịu dàng, nhân hậu, đoan trang, hào phóng, đôn hậu, là người vợ, người mẹ tốt.

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thì số mệnh giàu sang, phú quý, biết chiều chồng, chăm con, vượng phu ích tử. Ảnh minh họa

2. Nốt ruồi trên mũi: Cơm no áo ấm

Nếu phụ nữ có nốt ruồi trên mũi thì có thể giữ được tiền của, cơm ăn áo mặc sung túc, đảm bảo gia đình hưng vượng, việc kinh doanh phát tài.