Phụ nữ bị phản bội, dù đau khổ cũng tuyệt đối không làm 5 điều này

Đổ lỗi cho "duyên phận"

Đổ vỡ hôn nhân một lần cho rằng bản thân số phận hẩm hiu, đen bạc không thể nào có được thứ gọi là hôn nhân hạnh phúc, thôi thì chọn cuộc sống một mình.

Một cuộc hôn nhân tan vỡ do rất nhiều lý do, quan trọng nhất là do bạn và bạn đời là chính chứ “duyên phận” không đóng vai trò quyết định.

Tự ti về bản thân

Ly hôn và nuôi con một mình nên cảm thấy bản thân kém cỏi, không xứng, tự ti khi được theo đuổi, sợ bị lừa gạt, sợ đổ vỡ lần nữa.