Phụ nữ Afghanistan ra sao dưới thời Taliban?

Các thành viên Taliban “bắt đầu chích điện vào vai, mặt, cổ và bất cứ chỗ nào mà chúng thích”, một nữ sinh Đại học ở Afghanistan chia sẻ câu chuyện kinh hoàng mà bản thân từng trải qua.

Cô gái bị đe dọa và đánh đập sau lần bị Taliban bắt giữ trong năm nay vì xuất hiện ở nơi công cộng nhưng không có đàn ông trong nhà đi theo hộ tống hay còn gọi là mahram.

Thay vì bảo vệ các quyền tự do, Taliban đang đàn áp phụ nữ Afghanistan kinh hoàng. (Ảnh: EPA-EFE)

“Tên cầm súng nói rằng hắn sẽ giết tôi, và không ai có thể tìm thấy xác của tôi”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời cô gái.

Những thông tin chi tiết hơn về hành vi đàn áp phụ nữ Afghanistan dưới tay Taliban cũng được tiết lộ trong báo cáo mang tên “Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule” và được công bố hôm 27/7. Báo cáo là những cuộc phỏng vấn chi tiết về hành vi bạo hành và những quy định hạn chế mà phụ nữ và bé gái ở Afghanistan đang phải đối mặt.