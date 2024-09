Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an nghỉ ở Vũng Chùa - Đảo Yến

PGS Đặng Bích Hà đã về an nghỉ bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sáng 29/9, lễ an táng đã được tổ chức tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ. Các đơn vị, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương đã đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thắp nén tâm nhang, tiễn biệt Phu nhân Đặng Bích Hà - người vợ thủy chung, luôn sát cánh cùng người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua những thăng trầm của cuộc đời và sự nghiệp. Các cơ quan, đoàn thể đến viếng, dâng hương Phu nhân Đặng Bích Hà (Ảnh: Tiến Thành). Bà Trần Thị Thản (78 tuổi), trú xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) là một trong những người có mặt tại Vũng Chùa - Đảo Yến từ rất sớm. Bà Thản, cho hay, bản thân cùng một số cựu chiến binh đã xuất phát từ huyện Lệ Thủy lúc 3h để kịp thắp nén tâm nhang, tiễn biệt Phu nhân Đặng Bích Hà. "Tôi nguyên là chính trị viên Đại đội Pháo binh Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy. Chúng tôi đến đây để được dâng nén tâm hương, bày tỏ sự tri ân, kính trọng đối với Đại tướng và Phu nhân", bà Thản tâm sự. Ngày 28/9, lễ tang PGS Đặng Bích Hà, Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lễ truy điệu được tổ chức lúc 15h30 cùng ngày. Người dân địa phương đến Vũng Chùa - Đảo Yến dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như tiễn biệt phu nhân Đặng Bích Hà vào sáng 29/9 (Ảnh: Tiến Thành). (nguyên Bộ trưởng Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam). PGS Đặng Bích Hà từ trần ngày 17/9, hưởng thọ 96 tuổi. Sinh thời, bà là điểm tựa tinh thần, là hậu phương vững chắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vừa là vợ chồng, vừa là bạn tri kỷ, tâm giao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà là tấm gương về việc cùng nhau vun đắp tổ ấm gia đình riêng, lấy đó làm điểm tựa chắc chắn, vững vàng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ vẻ vang mà Tổ quốc, nhân dân giao phó. Vợ chồng Đại tướng có 4 người con là các ông, bà: Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên và Võ Hồng Nam. Nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà tại Vũng Chùa - Đảo Yến, nằm cách Đèo Ngang khoảng 10km về phía đông nam, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nằm dưới chân dãy Hoành Sơn, Vũng Chùa - Đảo Yến là một trong những thắng cảnh đẹp thuộc vịnh Hòn La. Gọi là Vũng Chùa bởi vùng biển nơi đây yên bình như vũng nước. Vũng Chùa - Đảo Yến - nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà (Ảnh: Tiến Thành). Theo sách "Đại Nam dư địa chí ước biên" của nhà văn hóa Cao Xuân Dục, thời nhà Nguyễn, Vũng Chùa là vùng đất có vị trí đắc địa, hướng nhìn ra biển Đông thoáng đãng nhưng kín gió. Nơi đây được bao bọc bởi những ngọn núi vững chãi như bức tường thành, phía đất liền là dãy Hoành Sơn "thế như rồng cuốn hổ ngồi, trùng trùng điệp điệp lan ra tận biển" với đỉnh mũi Rồng che chắn phía Tây - Bắc, ở phía Đông có nhiều đảo nhỏ, trong đó có đảo Yến.