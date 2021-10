Phụ huynh vùng dịch TP.HCM đón con về thành phố thế nào?

Sở GTVT TP.HCM vừa cho hay, hiện nay lượng đơn đề nghị cấp giấy tạo điều kiện cho người dân TP.HCM bị kẹt ở các tỉnh thành trở về TP.HCM, đặc biệt là số phụ huynh cần đón con đang nghỉ hè ở quê, được trở về sinh sống cùng với gia đình, gửi tới Sở ngày càng tăng. Sở đã huy động 40 cán bộ chuyên viên của Sở đọc mail, thẩm định, lọc những hồ sơ chưa đạt gửi mail lại và hướng dẫn người dân làm đúng thủ tục.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, các đơn mà người dân gửi mail tới Sở GTVT thường mắc nhiều lỗi như không ký tên dưới đơn, khai báo đơn không rõ ràng, không nói đi làm gì, đón ai, khám bệnh ra sao… chỉ gửi thông tin vu vơ và số điện thoại.

Bên cạnh đó, hiện nay UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, thành và được chấp thuận đi lại, nhưng việc qua lại các chốt ở các địa phương khác chưa được thuận lợi và vẫn còn tình trạng bà con mắc kẹt. Sở GTVT TP.HCM phải tương tác với người dân vì nhiều trường hợp khai báo thông tin trong đơn chưa chính xác, không đủ cơ sở giải quyết. Hơn nữa các tỉnh, thành có nhu cầu phòng chống dịch nên TP.HCM phải tương tác với các cơ quan công an, ngành giao thông để giải quyết theo nhu cầu người dân.

“Hiện nay, nhiều người dân không rành công nghệ, không biết làm chữ ký điện tử thì người dân có thể in đơn, ký tên và chụp hình gửi qua mail. Trường hợp người dân không thể đi in thì có thể viết tay theo mẫu đơn, ký tên và chụp hình gửi tới mail của Sở. Bên cạnh đó, người dân cần gửi kèm các thông tin phải có như: chứng minh là người tạm trú hoặc học tập, sinh sống ở TP.HCM; nêu rõ lý do làm đơn (đón ai, làm gì)”, ông Bùi Hoà An cho biết.

Từ ngày 6/10, Sở GTVT sẽ hoàn thành tích hợp đăng ký trên trang web của Sở, người dân chỉ cần đăng ký các thông tin liên quan trên web và sẽ nhận kết quả nhanh chóng. Trường hợp người dân điền thiếu, không đúng thông tin sẽ được trả lại ngay. Ngoài việc điền các thông tin, người dân sẽ gửi thêm một số hình ảnh đính kèm qua website.

"Với website này, người dân gửi đơn sẽ được trả thông tin một cách nhanh chóng. Thủ tục lúc này chỉ còn việc trình ký các hồ sơ hợp lệ, và cũng ký chữ ký số”, ông Bùi Hoà An nhấn mạnh.