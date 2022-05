Phụ huynh tố cô giáo đánh con, nhà trường tung clip tố ngược

Trước đó, vào tối ngày 26/5, bé T.N.N.L. (5 tuổi. ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) đang học tại Trường Mầm non Mai Ca trên địa bàn, nằng nặc đòi ở nhà, không chịu đến trường. Khi bố mẹ gặng hỏi thì bé nói rằng ở lớp đã bị cô giáo kéo vào nhà vệ sinh đánh đập, hăm dọa nên sợ.

Phụ huynh của bé L. đến trường gặp cô giáo nói chuyện