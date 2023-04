Phụ huynh "săn" hồ sơ vào lớp 10 được rao bán lại trên mạng

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít phụ huynh đang rao bán, tặng lại bộ hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 các trường tư do thay đổi định hướng chọn trường cho con. Ngay lập tức, rất nhiều phụ huynh khác có nhu cầu đã nhanh chóng hỏi mua lại bởi trước đó chưa kịp mua, mua thêm để chắc suất cho con vào lớp 10.

Ngày cuối tháng 3, ngay sau khi thấy trên diễn đàn phụ huynh có chủ đề sang nhượng lại hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10, chị Trịnh Tú Huyền (Đống Đa, Hà Nội) đã vào bình luận, hỏi mua lại hồ sơ của Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cho con.

Bài đăng có chủ đề sang nhượng hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 trên một diễn đàn phụ huynh nhận được rất nhiều sự quan tâm (Ảnh chụp màn hình).

"Khi trường Lương Thế Vinh mở bán hồ sơ, do nhà cách trường hơi xa nên tôi không tranh thủ đi mua được. Thấy có chủ đề nhượng lại hồ sơ, tôi vào bình luận "đặt gạch" ngay kẻo có người khác mua mất. Tôi hi vọng mình may mắn mua lại được để con có thêm cơ hội vào lớp 10.

Tiền mua hồ sơ không đáng bao nhiêu nhưng công đi lại, xếp hàng chờ đợi khá vất vả", chị Huyền nói.

Trước đó, chị Huyền đã mua hồ sơ của Trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu dù chưa ưng ý với lựa chọn này. Trong ngày thứ hai trường này mở bán hồ sơ, có rất đông phụ huynh tới mua và xin tư vấn về chương trình học nên chị Huyền phải xếp hàng chờ 2 tiếng mới đến lượt mình mua, mà vẫn chưa kịp hỏi thăm kỹ các thông tin cần biết.