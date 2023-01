Phụ huynh phản đối trào lưu khoe trẻ nhỏ là "LAO ĐỘNG CHÍNH", kiếm tiền lì xì dịp Tết: Đây là xu hướng và lối suy nghĩ độc hại!

Chị Ngô Hồng Giang.

Thứ hai, đó là cách dạy con rằng: "Người lớn thể hiện tình yêu bằng vật chất".

Tục mừng tuổi đầu năm là một phần phần văn hóa không thể thiếu của người Việt mỗi dịp Tết đến. Lì xì là biểu tượng của sự may mắn, bình an và hạnh phúc, là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được vào ngày đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, theo thời gian, những phong bao đổ ấy dần mất đi ý nghĩa khi cả người trao và người nhận có những suy nghĩ lệch lạc về nó. Trẻ con cũng không nằm ngoài "quy luật" này mà nguyên nhân là do người lớn không định hình cho con một thái độ và quan điểm đúng đắn.

Chị Giang cho rằng, việc "vật chất hoá chuyện lì xì" cũng sẽ dẫn tới tới tâm lý so sánh, đo tình yêu bằng vật chất. 1, 2 tuổi có thể các con chưa hiểu. Nhưng lớn hơn một chút bắt đầu tiếp xúc với con số, các con biết số 5 lớn hơn số 1. Và các con sẽ nhớ là cô A lì xì con nhiều hơn chú B, tức là cô A yêu con hơn chú B.