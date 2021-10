Phụ huynh còn nhiều băn khoăn khi tiêm vắc xin cho con

Với trẻ em bình thường, khỏe mạnh khi tiêm vắc xin thường sẽ an toàn. Nhưng với những trẻ mắc các bệnh nền như ung thư, mắc các bệnh lý về máu, huyết học, tim bẩm sinh, hen suyễn... có thể có tác dụng phụ phức tạp hơn do tình trạng bệnh lý nền của trẻ. Do vậy, những trẻ em có bệnh nền nên được tiêm trong các bệnh viện để được cấp cứu kịp thời nếu có "tình huống" nào xảy ra.

Về nguyên tắc tiêm vắc xin phòng COVID-19 chỉ chống chỉ định với những trẻ có cơ địa dị ứng như dị ứng với thuốc, dị ứng với các loại vắc xin khác...

Bác sĩ Minh Tiến cũng cho hay tỉ lệ viêm cơ tim sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo các nghiên cứu có khoảng 90-161/1 triệu trẻ bị viêm cơ tim, tuy nhiên tất cả đều ở mức độ nhẹ trung bình, được nhập viện điều trị theo dõi và tự giới hạn, phục hồi sau đó.

Những vấn đề cần lưu ý khi tiêm cho trẻ