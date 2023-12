Phụ huynh chặn đường đánh bạn học của con: Cần nghiêm trị!

Bản thân tôi, một phụ nữ có con đang tuổi đi học, cũng đã phải mất nhiều thời gian trăn trở để tìm cách giải quyết khi con bị bắt nạt ở trường hay có những vấn đề xích mích, mâu thuẫn bạn bè. Tôi hiểu rằng, việc "xù lông" bảo vệ con cái là phản xạ bản năng, nguyên thủy, nhưng người lớn chúng ta có sự từng trải và hiểu biết tích lũy trong cuộc sống, ta không thể cũng ứng xử một cách bộc phát như con trẻ. Bạo lực sẽ chỉ khiến mọi việc có xu hướng tệ hơn!

Làm một người cha, người mẹ mẫu mực chưa bao giờ là dễ, nhưng đã sinh ra những đứa trẻ, ta buộc phải học cách làm cha mẹ mỗi ngày, phải tự sửa mình qua từng chi tiết nhỏ, từ câu chào, lời cảm ơn, xin lỗi… Mỗi gia đình, mỗi người có phương pháp giáo dục riêng với con cái, nhưng trước hết, bản thân ta cần là một người đàng hoàng, tử tế, một công dân tốt.

Hi vọng sức khỏe cháu K. sớm hoàn toàn hồi phục, chúng tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh với trường hợp ông Phan Thượng Mỹ để không chỉ gia đình ông Mỹ biết nhận ra sai lầm và hối cải, mà còn là bài học răn đe những người còn mang tư tưởng bạo lực trong xã hội. Bởi lẽ, một khi bạo lực được coi là điều bình thường thì môi trường sống sẽ mất đi tính an toàn.

Phụ huynh chỉ đơn thuần mong muốn con, em mỗi ngày bước ra khỏi cửa nhà đều bình an, vui vẻ, nhưng một khi bạo lực hiện hữu thì sự an toàn của trẻ luôn bị đe dọa. Con tôi, con bạn hay bất cứ người thân nào của chúng ta đều gặp rủi ro và cần bảo vệ. Do đó, giáo dục trong cộng đồng về phòng chống bạo lực rất quan trọng.

Ngay cả với môi trường gia đình, cho dù xã hội đã phát triển nhưng thực tế tình trạng vũ phu, bạo hành người thân, con cái vẫn tồn tại và nhức nhối. Trong khi đó, ý thức cộng đồng về bảo vệ người bị bạo lực hay ý thức của mỗi cá nhân về bảo vệ chính mình chưa thực sự mạnh mẽ. Tâm lý dĩ hòa vi quý, đóng cửa bảo nhau, né tránh… vô hình trung dung túng và bao che cho bạo lực tiếp diễn.