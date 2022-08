Phụ huynh bốc thăm giành suất học mầm non: Lãnh đạo quận Hoàng Mai nói gì?

Sáng 27/8, hàng trăm phụ huynh có mặt tại UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tham gia bốc thăm giành suất học cho con vào trường Mầm non Hoàng Liệt - trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn phường. Hầu hết phụ huynh đều chung tâm trạng lo lắng khi việc học cho con lại được quyết định bằng việc bốc thăm may rủi.

Ông Trần Quý Thái, Phó chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai cho biết, đây là tình huống bắt buộc phải làm và không còn cách nào khác. Quận đã xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

"Với những học sinh không có suất vào trường, quận hy vọng các gia đình chia sẻ khó khăn quá tải trường lớp, theo đó có thể chuyển ra học ngoài công lập hoặc tính phương án gửi gắm khác", ông Thái nói. Để đảm bảo công bằng, minh bạch, UBND quận yêu cầu hiệu trưởng nhà trường đích thân chỉ đạo. Đồng thời, việc bốc thăm cũng được nhà trường ghi hình lại.

Ông Thái cho biết thêm, năm nay toàn bộ quận Hoàng Mai tăng 3.700 học sinh khối công lập, chưa kể số học sinh đăng kí vào các nhóm trường ngoài công lập cũng quá tải. Đồng thời, toàn quận Hoàng Mai hiện cũng thiếu khoảng 470 giáo viên.