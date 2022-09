Phụ huynh bốc thăm cho con vào mầm non: Hiện tượng "không ổn", vô lý

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề trên, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho rằng trước hết, nên chia sẻ và thông cảm với Trường mầm non Hoàng Liệt trong câu chuyện, bởi nhà trường đã làm hết sức. Họ không thể nhận hết cũng vì số trẻ quá đông.

Phụ huynh bốc thăm giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt, Hà Nội (Ảnh: Th. H).

Ngoài tuyển đủ 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi để đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học, nhà trường chỉ có thể tuyển thêm 333/713 hồ sơ đăng ký của nhóm trẻ 3-4 tuổi. Như vậy, có 380 cháu không được vào trường.

Những ngày qua, vụ việc hàng trăm phụ huynh bốc thăm để con có suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong năm học 2022-2023 gây nhiều ý kiến tranh luận. Hình thức bốc thăm được lựa chọn do nhà trường "không còn cách nào khác", khi số hồ sơ nhận được gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh.

"Chúng ta cần điều tra xem quanh khu vực này có bao nhiêu khu dân cư mọc lên mà không có trường học đi kèm. Tôi cho rằng chúng ta đã làm chưa đúng chuẩn quản lý đô thị. Khi đô thị "mọc lên" thì trường học phải đi theo, như vậy đô thị mới được vận hành. Không phải là đô thị cứ mọc lên, sau đó chính quyền mới đi giải quyết các vấn đề khác như trường học", TS Lâm nêu quan điểm.

Ông cũng cho rằng do không nắm được kịp thời sự biến động của sĩ số học sinh, chính quyền địa phương đã bị động trong cách giải quyết và phải đi đến phương án trước mắt, tạm thời là bốc thăm.

Về phía người dân có con không trúng tuyển sau ngày bốc thăm may rủi, phải tính đến phương án chuyển ra học ngoài công lập, TS Lâm nhận định, đây có thể là khó khăn lớn với nhiều gia đình. Lý do bởi ở lứa tuổi mầm non, đa số bố mẹ đều trẻ, đang trong giai đoạn đầu lập nghiệp nên kinh tế còn khó khăn, nhất là với những người nhập cư đến từ các tỉnh thành khác.

Theo TS, giải pháp ở thời điểm này là cần có sự linh hoạt phân cấp, giao quyền tự chủ cho từng quận, từng địa phương để họ chủ động trong việc đối phó với tình hình dân số tăng.

"Khi thấy đây là trách nhiệm của mình, họ mới tập trung điều tra, khảo sát và tìm ra các biện pháp cụ thể trong thời gian sớm nhất. Nếu vấn đề nào cũng cần xin phép, cũng phải chờ hệ quả trên thực tế thì sẽ chậm. Những vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế, theo tôi cần giải quyết trước 2-3 năm.

Nếu cần sự quyết định của thành phố thì thành phố cũng nên quyết định nhanh trong vấn đề này. Thường khi quyết một vấn đề nào đó, chúng ta sẽ làm rất lâu bởi không phân định rõ trách nhiệm để xử lý cho nhanh. Chúng ta cần trả lời: làm trường thế nào, Nhà nước mở hay khuyến khích tư nhân mở trường, nếu để tư nhân làm thì tạo điều kiện đất đai ra sao để giúp họ mở trường,… mới đảm bảo được các yêu cầu đặt ra", TS Lâm chia sẻ.