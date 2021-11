Phụ gia trong mì ăn liền có gây ung thư không?

Mối quan hệ giữa phụ gia và ung thư

Ung thư là một căn bệnh khá gây ám ảnh và dễ mang lại cảm giác sợ hãi cho chúng ta. Chỉ nghe tên thôi, nhiều người đã cảm thấy căng thẳng, lo âu, tránh né tất cả những gì liên quan, để phòng ngừa từ xa căn bệnh ấy. Lời đồn mì gói có nhiều phụ gia độc hại là nguyên nhân gây ung thư không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng rõ ràng đã ảnh hưởng tâm lý rất nhiều người.

Vậy, sự thật việc "ăn nhiều mì gói bị ung thư vì mì gói chứa nhiều chất phụ gia" nên được hiểu chính xác như thế nào? Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh – nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm và Công nghệ Sinh học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, trước hết chúng ta cần hiểu, ung thư xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như do gen di truyền, do tiếp xúc lâu dài với hóa chất độc hại, chất phóng xạ, do một số nguyên nhân liên quan đến lối sống (uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá, căng thẳng và mất ngủ kéo dài). Bên cạnh đó, cũng có nguyên nhân gây ung thư liên quan đến chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống, sử dụng thực phẩm thiếu khoa học, hợp lý.

Theo đó, PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh cũng cho biết, nếu "đổ lỗi" hẳn cho một chất phụ gia nào đó trong thực phẩm là nguyên nhân gây ung thư thì phải xem lại, vì cho đến nay, tất cả các phụ gia được phép đưa vào thực phẩm đều đã qua kiểm định, và được quy định hàm lượng sử dụng an toàn để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Các nhà sản xuất thực phẩm phải tuyêt đối tuân thủ quy định của cơ quan chức năng về việc sử dụng chất phụ gia trong quá trình sản xuất. Vì thế mọi người không cần phải lo sợ mỗi khi nghe thấy 2 từ "phụ gia" cũng như bị ám ảnh bởi suy nghĩ "phụ gia gây ung thư".