Phốt Khắc Hưng đạo nhạc vắt từ Đông sang Tây nơi nào cũng thấy

Your browser does not support the video tag. MV Nơi Này Có Anh - Sơn Tùng M-TP

Trước đây là Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng M-TP và Don’t You Go của Vũ Cát Tường do anh phối khí cũng bị đồng nghiệp bóc mẽ là "mượn" của nhạc phẩm quốc tế, chứ chưa nói đến 4 lần bị cư dân mạng chỉ ra nghi vấn "đạo nhạc".

"Nơi Này Có Anh" của Sơn Tùng M-TP và "Don’t You Go" của Vũ Cát Tường

Hình ảnh và vũ đạo của SamBi trong "Như Cái Lò" Lại vô tình y chang vũ đạo và góc quay của Dev trong "Bass Down Low" Tạo hình với chiếc kính của Dev SamBi cũng có chiếc kính khá tương tự Ý tưởng chỉ có ca sĩ chuyển động, những diễn viên xung quanh đứng yên trong MV "Bass Down Low"...

Dù ra mắt trong thời điểm dân tình đang đổ dồn về drama khác nhưng MV của Min cũng thu hút được lượng chú ý nhất định.

Your browser does not support the video tag.

MV Cà Phê - Min

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, bài mới của Min bị netizen nhận xét "hao hao" từ Kpop sang đến US-UK. Cụ thể, Cà Phê bị netizen nhận xét "hao hao" từ Kpop sang đến US-UK thông qua những bình luận bên dưới MV trên Youtube.

Dưới phần bình luận, netizen cho biết phong cách của Min cho sản phẩm này rất giống một số sao nữ đình đám của Kpop như Sunmi, HyunA, Taeyeon hay cả Jeon Somi.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhận xét cho rằng MV này của Min tạo cho netizen sự liên tưởng đến MV One Of These Night của nhóm Red Velvet phát hành 6 năm trước. Thậm chí netizen còn chỉ ra đoạn nhạc giống với bản demo một ca khúc của BlackPink.

Còn riêng về phần nhạc, một bộ phận cư dân mạng lại có cảm nhận như Cà Phê có pha chút gì đó US-UK mà cụ thể là vibe của nữ ca sĩ đình đám Doja Cat trong các bản hit như Say So, Kiss Me More và một chút của Ariana Grande.

Thu Hà

Theo Vietnamnet