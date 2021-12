Phóng viên bị xúc phạm, đe dọa tại tòa xử vụ tống tiền bà Phương Hằng

Your browser does not support the audio element.

Ngày 30/12, Chủ tịch Hội nhà báo Bình Dương Lê Hữu Phước đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý hành vi cản trở, tấn công phóng viên khi đến tác nghiệp tại Tòa án Nhân dân (TAND) TP Thủ Dầu Một.

Youtuber đổ về trước cổng TAND TP Thủ Dầu Một để livestream phiên tòa xét xử bị cáo tống tiền bà Phương Hằng (Ảnh: A.X).

Căn cứ điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Dương; qua thông tin phản ánh từ hội viên về việc một số phóng viên bị xúc phạm danh dự, đe dọa hành hung, cản trở hoạt động trong quá trình tác nghiệp về phiên tòa của TAND TP Thủ Dầu Một xét xử vụ án Mai Xuân Cường (31 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.