Phóng viên bị tài xế xe dù đe dọa 'tao biết con mày học ở đâu'

Sáng 17/10, Công an phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận đã nhận được đơn trình báo của ông Hồ Ngọc Hùng (35 tuổi) - phóng viên báo Giao thông - phản ánh việc bị một tài xế xe dù đe dọa, hành hung gây thương tích. Cơ quan công an đang làm rõ.

Xe khách T.V đậu đón khách tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột (Ảnh: Ngọc Hùng).