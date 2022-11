Phóng viên bênh vực BlackPink giữa 'bão' chỉ trích biểu diễn hời hợt

BlackPink là một nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm ra mắt năm 2016 và cho đến nay đã phát hành nhiều bản hit như How You Like That, Kill This Love hay mới đây nhất là Pink Venom,Shut Down.

Bên cạnh đó, các thành viên của nhóm còn tích cực đẩy mạnh hoạt động cá nhân như solo, đóng phim hay làm đại sứ cho các thương hiệu thời trang.

Theo Thế giới điện ảnh