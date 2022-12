Phòng vé Bắc Mỹ trải qua những ngày trầm lắng nhất trong năm

Sau 5 tuần công chiếu tại các rạp ở Bắc Mỹ, bộ phim siêu anh hùng này đem về doanh thu tổng cộng 409,8 triệu USD, song vẫn thấp hơn nhiều so với khoản thu 700,4 triệu USD của phần 1 ra mắt năm 2018.

Dù ghi nhận doanh thu 11,1 triệu USD vào cuối tuần qua, bộ phim siêu anh hùng "Black Panther: Wakanda Forever" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Chiến binh Báo đen: Wakanda bất diệt") của Walt Disney Co và Marvel Studios vẫn tiếp tục thống trị thị trường phim nội địa trong tuần thứ 5 liên tiếp.

Giới phân tích cho rằng trong lúc bộ phim rất được mong chờ của hãng 20th Century Studios - “Avatar: The Way of Water" (tạm dịch là Avatar: Dòng chảy của nước) sắp công chiếu, các hãng không cho ra mắt rộng rãi bất kỳ bộ phim mới nào. Điều này giúp "Black Panther: Wakanda Forever" duy trì vị trí số 1 tại các rạp chiếu Bắc Mỹ. Dự kiến, phần 2 của "Chiến binh Báo đen" sẽ mất ngôi vương vào cuối tuần tới.

"Black Panther: Wakanda Forever" kể về câu chuyện của vương quốc Wakanda, sau khi Quốc vương T’Challa của họ băng hà. Giữa lúc cả vương triều chưa nguôi nỗi đau mất mát, kẻ thù lại một lần nữa kéo đến. Lần này, kẻ thù là Namor (do diễn viên Tenoch Huerta thủ vai) - Vua của vương quốc Talokan dưới đáy đại dương.

Sự xuất hiện của Namor và quân đoàn từ biển sâu khiến tình hình của vương quốc Wakanda thêm phần rối ren. Nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett đóng), Shuri (Letitia Wright) và Nakia (Lupita Nyong'o) đã cùng hợp sức để cứu đất nước của họ.

Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách phim ăn khách cuối tuần qua là "Violent Night" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Đêm hung tàn") của Universal. Bộ phim đã giúp nhà sản xuất "bỏ túi" 8,7 triệu USD từ ngày 9-7/12 vừa qua.