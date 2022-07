Phòng vé Bắc Mỹ náo loạn với sự trở lại của 'binh đoàn' Minions

Sự trở lại ấn tượng của “binh đoàn” Minions đã đẩy "Top Gun: Maverick" (tạm dịch "Phi công siêu đẳng Maverick") xuống vị trí thứ hai trong danh sách các bộ phim ăn khách nhất dịp lễ cuối tuần qua, với doanh thu 32,5 triệu USD.

Bộ phim của Paramount là phần tiếp theo của “Top Gun” phiên bản gốc năm 1986. Bộ phim đã thu về hơn 1,1 tỷ USD trên toàn thế giới.

Bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc người Mỹ "Elvis" tụt xuống vị trí thứ ba trong tuần thứ hai ra mắt, với 23,7 triệu USD. Vị trí thứ tư thuộc về bộ phim mới nhất về thế giới khủng long "Jurassic World Dominion" của Universal, phần thứ 6 trong loạt phim "Công viên kỷ Jura," với 19,2 triệu USD. Trong khi đó, bộ phim kinh dị "The Black Phone" giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 14,6 triệu USD.

Các vị trí còn lại trong danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua gồm: "Lightyear" - 8,1 triệu USD; "Mr Malcolm's List" - 1 triệu USD; "Everything Everywhere All At Once" - 673.000; "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" - 482.000; "Marcel the Shell with Shoes On" - 307.750./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)