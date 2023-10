Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ, chuyên gia phát hiện: Đây là cách dạy con hiệu quả nhất

Margot Machol Bisnow là một nhà văn, một bà mẹ và chuyên gia nuôi dạy con cái người Mỹ. Bà đã có 20 năm kinh nghiệm công tác trong chính phủ với vai trò là Ủy viên Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ và thành viên chủ chốt của Hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ.

Bà cũng là tác giả của cuốn sách Raising an Entrepreneur: How to Help Your Children Achieve Their Dream (Tạm dịch: Nuôi dạy doanh nhân: Cách giúp con bạn đạt được ước mơ). Những kinh nghiệm đúc rút từ các cuộc phỏng vấn 70 cặp cha mẹ đã được bà ghi lại trong chính cuốn sách này.

Bà cho biết: "Một số cha mẹ tin vào sự nghiêm khắc, trong khi những người khác lại khoan dung. Nhiều người thắc mắc làm thế nào để tìm được sự cân bằng phù hợp. Trong cuốn sách của mình, tôi đã phỏng vấn 70 bậc cha mẹ nuôi dạy những người con trưởng thành thành công và giúp con mình đạt được ước mơ.

Đó là một nhóm cực kỳ đa dạng - thuộc các chủng tộc, tôn giáo, thu nhập, cơ cấu gia đình và trình độ học vấn khác nhau. Nhưng khi nói chuyện với từng người, tôi phát hiện ra một chủ đề chung: "Nuôi dạy con cái một cách tôn trọng".



Ảnh minh họa

Nuôi dạy con cái một cách tôn trọng là gì?



Nuôi dạy con một cách tôn trọng, đôi khi được gọi là "nuôi dạy con khôn ngoan", theo bà Margot Machol Bisnow, bao gồm việc đặt ra các tiêu chuẩn và quy tắc nghiêm ngặt (Ví dụ: chỉ tiêu số tiền có được) đồng thời tôn trọng lựa chọn của trẻ (Ví dụ: để chúng tự lựa chọn các hoạt động sau giờ học).