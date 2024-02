Phong tục giao thừa: bản sắc văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam

Nhà cửa, cung điện được trang hoàng lộng lẫy, với hoa, đèn lồng, và các biểu tượng may mắn khác để chào đón năm mới. Lễ vật dâng cúng thường gồm có các loại hoa quả, bánh kẹo và thức ăn truyền thống. Vua và các quan lại thực hiện nghi lễ cúng tế tại cung điện, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên và cầu nguyện cho sự bình an, may mắn. Đêm giao thừa, mọi người thức trọn đêm, tham gia vào các hoạt động văn hóa và tín ngưỡng như thả đèn trời, đốt pháo (trước khi bị cấm) để xua đuổi ma quỷ và cầu may mắn. Các trò chơi dân gian và hoạt động giải trí khác cũng được tổ chức rộng rãi.

Thời Nguyễn



Dưới thời Nguyễn, tục lệ giao thừa càng thêm phần long trọng và có sự pha trộn giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Ngoài việc dâng lễ vật, cầu nguyện, hoàng gia còn tổ chức những buổi lễ ngoạn mục với nghệ thuật trình diễn và bắn pháo hoa. Các hoạt động dân gian như đánh cầu, chơi trò chơi dân gian cũng diễn ra rộng rãi.