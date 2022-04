Phòng tránh viêm gan nặng không rõ nguyên nhân ở trẻ em - Giống như phòng COVID-19

Anh là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 114 ca bệnh được ghi nhận tính đến ngày 27/4. Các trường hợp viêm gan nặng không rõ nguyên nhân cũng đã được xác nhận ở Mỹ, Canada, Israel và Nhật Bản.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đợt dịch bệnh bùng phát hiện nay đã dẫn đến ít nhất 17 ca ghép gan ở bệnh nhân dưới 16 tuổi và một ca tử vong.

Các nước đã ghi nhận ca bệnh viêm gan nặng không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Đồ họa: New York Post.

Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), bác sĩ Andrea Ammon, hôm 26/4 phát biểu tại họp báo ở Stockholm, Thụy Điển: “Các cuộc điều tra đang được tiến hành ở tất cả các quốc gia báo cáo các trường hợp nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của bệnh viêm gan này”.



Bà Ammon nói thêm rằng, hiện tại không có mối liên hệ nào giữa các trường hợp mắc bệnh, cũng như không có mối liên hệ nào với việc đi du lịch. Bình thường, trẻ em hiếm khi bị viêm gan.



ECDC từ chối xác nhận với Euronews bệnh nhi viêm gan không rõ nguyên nhân đã tử vong là công dân nước nào với lý do đó là thông tin bí mật. Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết, Anh chưa ghi nhận trường hợp tử vong ở trẻ em do viêm gan.