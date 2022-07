Phòng tránh cảm cúm mùa hè cho cả nhà

Tập thể dục giúp hạn chế các bệnh cảm cúm thông thường.

Hãy cố gắng dùng ít nhất 20 phút mỗi ngày, 3-4 ngày trong tuần để tập luyện hoặc làm những việc khiến bạn phải thở mạnh, tăng nhịp tim và đổ mồ hôi. Một chế độ tập luyện đều đặn, mỗi sáng hoặc tối cũng giúp cơ thể bạn linh hoạt, khỏe khoắn hơn. Bạn có thể tập những bài tập nhẹ, đi bộ, chạy bộ hoặc tham gia các lớp thể dục để rèn luyện sức khỏe.

Bổ sung vitamin C

Vitamin C vẫn được biết đến như dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể ở cả trẻ em và người lớn. Vitamin C làm tăng hệ thống miễn dịch giúp bạn không dễ dàng mắc bệnh. Ngoài ra, vitamin C cũng cần thiết để duy trì cơ thể của bạn để luôn luôn phù hợp và tránh những virus gây bệnh cúm và đau đầu. Bên cạnh đó, công dụng của vitamin C cũng được các bác sĩ nhấn mạnh với trẻ em – nhất là trong thời điểm mùa hè dễ mắc bệnh như hiện nay, các bác sĩ cho biết: vitamin C tham gia vào sự phát triển của mô, làm lành vết thương và bảo vệ cơ thể trẻ khỏi chứng cảm lạnh, cảm cúm thông thường.

Vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại nhiều loại bệnh.

Đối với lứa tuổi từ 1 đến 6 Vitamin C là giúp tăng cường sức đề kháng, giúp bé chống lại bệnh tật như: xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, rụng răng, thiếu máu, dễ mắc bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Thực phẩm có vitamin C nhiều là rau xanh và các loại trái cây: cam, chanh, bưởi…