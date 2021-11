Phong tỏa một công trình xây dựng có hơn 80 ca dương tính với SARS-CoV-2

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng chiều 29/11, qua xét nghiệm sàng lọc, thành phố ghi nhận 84 ca dương tính SARS-Cov-2 liên quan công trình xây dựng ở phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng); 35 trường hợp nghi ngờ đang đợi kết quả xét nghiệm khẳng định lại.