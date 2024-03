Phong thủy nhà ở không tốt ảnh hưởng tới những người trong nhà như thế nào theo quan niệm phong thủy

Nhiều gia chủ coi trọng xem phong thủy nhà ở

Trong cuộc sống có những gia đình đầm ấm, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ. Nhưng có những nhà con cái thường xuyên cãi cha, mắng mẹ (thậm chí bất hiếu), học hành kém cỏi... Nếu đã thử đủ mọi cách để khắc phục mà vẫn không cải thiện được nhiều, thì theo quan điểm phong thủy, rất có thể phong thủy nhà ở đã bị phạm, nên cần xem lại phong thủy nhà ở của mình...

Trong kiến trúc, phong thủy hỗ trợ rất đắc lực. Nếu ngôi nhà không hợp phong thủy các chuyên gia phong thủy có thể hóa giải bằng các giải pháp thiết kế kiến trúc, nội thất, vật dụng phong thủy… để phát huy lợi thế ưu điểm, khắc phục những yếu tố bất lợi cho ngôi nhà. Vì thế mà nhiều gia chủ coi trọng xem phong thủy cho nhà ở.



Ngôi nhà hợp phong thủy được cho là giúp đem lại nhiều may mắn, tài lộc, sự nghiệp công danh thăng tiến... Ảnh internet.

Nhiều người cho rằng, ngôi nhà hợp phong thủy (về thẩm mỹ, tính hài hòa, cân đối…) sẽ mang tới năng lượng tích cực, tốt lành, cuộc sống nhiều may mắn, tài lộc, sự nghiệp công danh thăng tiến, tốt đẹp cho người sống trong đó. Do đó trước khi xây/sửa nhà ở nhiều gia chủ rất chú ý đến phong thủy kiến trúc, nội/ngoại thất để có ngôi nhà tốt nhất, thuận phong thủy tự nhiên, thuận ngũ hành để người sống trong đó có cảm giác an tâm, vận khí tốt...

Thế nên quan niệm phong thủy cho rằng, phong thủy nhà ở không tốt sẽ phần nào ảnh hưởng tới mọi người trong nhà. Ví dụ:

- Hướng Tây Bắc đại diện cho người cha (nam chủ nhân). Nhà khuyết hướng Tây Bắc nam chủ nhân sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp, hay ốm đau, bệnh tật, khó có thể làm chủ gia đình.