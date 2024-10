Phong thủy mái nhà cần biết để mang lại cát khí, tài lộc

Phong thủy mái nhà là nơi có vai trò ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của gia đình. Do đó, khi làm mái nhà, gia chủ cần chú ý đến những điều sau nhằm mang lại sự thuận lợi, cát khí cho gia đình. Phong thủy mái nhà Về phong thủy, mái nhà là điểm cao nhất của ngôi nhà, nơi đầu tiên đón ánh sáng và kết nối giữa trời và đất. Tại đây, năng lượng và các dòng khí tương tác với nhau. Một mái nhà có phong thủy tốt sẽ mang lại luồng khí thông thoáng và năng lượng tích cực, trong khi một mái nhà phong thủy kém có thể tích tụ khí xấu và tiêu tán khí tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe và may mắn của gia đình.

Phong thủy mái nhà còn giúp cân bằng năng lượng và ngũ hành (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ), tăng cường sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Ngoài ra, mái nhà phong thủy tốt cũng làm tăng giá trị ngôi nhà khi bán hoặc cho thuê, thu hút những người quan tâm đến phong thủy, tạo lợi thế cho bạn trong giao dịch. Phong thủy mái nhà đối với từng kiểu mái Phong thủy mái bằng Trong phong thủy, mái bằng tượng trưng cho hành Thổ với ý nghĩa bằng phẳng, vững chãi. Khi xây nhà nên xây theo hướng Nam, Tây Nam, hướng Tây để đón hành Hỏa và hành Kim tạo sự hài hòa.

Mái nhà có ý nghĩa riêng mà không phải ai cũng biết. Ngoài ra, gia chủ cũng nên nâng nền nhà để giảm độ truyền nhiệt của ngôi nhà vào mùa hạ và mùa đông. Đối với mái bằng gỗ, nếu có dùng giấy dán tường thì nên sử dụng ván ốp mỏng hoặc vải sẽ tốt hơn. Mặt khác, dạng kiểu nhà châu Âu thì gia chủ thay đổi vật liệu hợp chất hóa học bằng ván gỗ mỏng và gỗ dày để mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Đối với thiết kế mái hình tam giác, mái dốc nhà kiểu nhọn Dạng mái này thuộc hành Hỏa với hình dáng giống như ngọn lửa đang bùng cháy, tượng trưng cho nghị lực, mạnh mẽ và sự cầu tiến. Do hình dạng tam giác, dạng dốc hay kiểu nhọn nên mái có độ dốc lớn dễ làm không khí bị biến đổi.

Mái nhà kiểu nhọn, hình tam giác, mái dốc. Do đó, với dạng mái này, cần thiết kế nhà theo hướng Đông Nam, hướng Đông để đón thuộc tính Mộc cho nhà mát mẻ vào mùa hè và tạo sự ấm áp vào mùa Đông, tránh làm nhà theo hướng Bắc, hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc. Hoặc, gia chủ có thể cắt ngang mái nhà, lắp đặt một nóc mái mới nghiêng ra bên ngoài để tạo hành Hỏa sinh Thổ gia tăng vượng khí cho ngôi nhà. Đối với mái hình vòm hay mái tròn Trong phong thủy mái nhà, hình tròn, hình vòm hay bán nguyệt thuộc hành Kim. Khi xây dựng sẽ uốn sắt hay thép để tạo mái hình vòm, hình tròn cho kiến trúc. Đây là kiểu kiến trúc thường sử dụng ở các trung tâm nghiên cứu, tòa án, các ngành tài chính, kinh tế.

Mái hình vòm hay mái tròn hành Kim. Với kiểu mái này, khi xây nhà nên thiết kế theo hướng Tây thuộc Kim và hướng Bắc thuộc Thủy, cần tránh hướng Đông, Nam tránh khí Mộc và Hỏa. Ngoài ra, toàn bộ mái nhà nên sơn màu xám để giống như kim loại. Những điều kiêng kỵ khi làm mái nhà cần lưu ý Hướng lắp mái nhà tránh "Nhất góc ao – nhì đao đình" Quy tắc "Nhất góc ao – nhì đao đình" là một nguyên tắc phong thủy quan trọng khi làm mái nhà. Theo nguyên tắc này, cần tránh thiết kế và lợp mái sao cho các góc ao và góc mái đình, miếu không hướng chính diện vào nhà.

Mái nhà kiểu giữa cao, hai bên thấp thì bên thấp dễ bị úng nước. Điều này tránh việc bố cục nhà bị lệch, gây va chạm khi di chuyển và gió lùa từ cạnh mái và cạnh tường vào nhà, ảnh hưởng xấu đến phong thủy bên trong. Gác đòn dông mái nhà Đòn dông là thanh xà gồ trên cùng của ngôi nhà. Theo phong thủy, không nên để đòn dông chĩa sang nhà bên cạnh vì sẽ mang lại điềm xui xẻo cho gia chủ. Vì vậy, nhiều công trình và biệt thự hiện nay thường dùng thép làm nẹp và bịt kín đầu các xà gồ để tránh ảnh hưởng đến những nhà xung quanh. Theo Giadinhxahoi