Phòng thử trang phục ảo với người mẫu phù hợp mọi vóc dáng

Sản phẩm phòng thử ảo với người mẫu ảo của Supervic. (Nguồn: Vietnam+)

Những biện pháp cách ly, giãn cách nghiêm ngặt trong thời kỳ dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng đã tạo điều kiện cho việc mua hàng trực tuyến lên ngôi.

Người tiêu dùng chỉ việc ngồi ở nhà và lựa chọn đủ những loại hàng hóa tiện dụng cho cuộc sống, từ thức ăn cho đến đồ gia dụng, và không thể thiếu các mặt hàng thời trang.

Vì sao bạn muốn mua quần áo online?

Có rất nhiều lý do để bạn lựa chọn mua sắm online. Vì chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể xem được nhiều loại quần áo của nhiều hãng khác nhau. Vì sợ bị mọi người chú ý do do quá béo, do quá gầy. Vì chỉ muốn xem chứ chưa muốn mua. Vì muốn so sánh giá của các hãng khác nhau. Vì mua hàng online rẻ hơn mua hàng tại cửa hàng...

Trên thực tế, việc mua quần áo online đã xuất hiện từ rất lâu trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Các hãng thời trang lớn đều có những website của riêng mình, giới thiệu chi tiết các mẫu mã quần áo.

Đối với những loại thời trang bình dân khác, khách hàng cũng dễ dàng mua sắm trên những sàn thương mại điện tử khác nhau.