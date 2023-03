Phóng thành công tên lửa in 3D đầu tiên trên thế giới lên vũ trụ

Theo Relativity Space, tên lửa Terran 1 là vật thể in 3D lớn nhất từ trước đến nay và được sản xuất bằng máy in kim loại 3D lớn nhất thế giới. Tên lửa in 3D này có số bộ phận ít hơn 100 lần so với tên lửa truyền thống. Chi phí và thời gian chế tạo tên lửa cũng ngắn hơn, chỉ trong khoảng 60 ngày.

Năng lượng mà các động cơ của Terran 1 sử dụng là ôxy lỏng và khí tự nhiên lỏng - vốn được xem là "động cơ đẩy của tương lai," có khả năng cung cấp nhiên liệu cho những hành trình tới Sao Hỏa./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)