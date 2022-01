Phòng ngừa tội phạm cướp tài sản thời điểm cận Tết

Điển hình là ngày 16/1, tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, hai đối tượng Trần Văn Hào, SN 1987; ở xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; có 2 tiền án tội cờ bạc và Phan Ngọc Trăm, SN 1999; quê ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Chỗ ở: Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đột nhập vào Công ty cổ phần Thanh Hà dùng súng khống chế bảo vệ, sau đó khống chế vợ chồng chị Nguyễn Thị Hường – chủ nhà - yêu cầu đưa tiền.

Do vợ chồng chị Hường hét to, Hào bắn 1 phát súng lên trần nhà, yêu cầu phải im lặng nếu không hắn sẽ bắn chết. Đồng thời yêu cầu đưa cho Hào, Trăm 100 tỷ nhưng vợ chồng chị Hường không có đủ mà xin sẽ đưa trước một khoản tiền mặt. Đến sáng ngày hôm sau sẽ chuyển khoản cho Hào từ 3 đến 5 tỷ đồng vào tài khoản. Sau đó, chúng trói chị Hường lại và lấy của gia đình 200 triệu đồng. Các đối tượng còn yêu cầu trước 12h trưa ngày 16/1, vợ chồng chị Hường phải nộp tiếp 5 tỷ cho bọn chúng rồi bỏ đi.

Tại phố Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đối tượng Vũ Hoàng Huân, SN 1998, trú ở xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã dùng dao cắt cổ anh Đỗ Văn Hoạt, SN 1984, trú ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là lái xe Toyota Vios BKS: 89A-209 59 để cướp tài sản. Sau khi cướp, đối tượng bỏ trốn. Rất may, lái xe được tổ công tác của Công an quận Cầu Giấy đang tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan Công an cũng đã nhanh chóng bắt giữ Huân khi hắn đang lẩn trốn.