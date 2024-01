Phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ dịp Tết

Tùy từng loại tai nạn thương tích ở trẻ mà người lớn có thể áp dụng cách sơ cứu khác nhau. Ảnh minh họa

Theo các bác sĩ, người lớn vì bận rộn mà lơ là khiến trẻ gặp phải nhiều tình huống gây nguy hại sức khỏe, tính mạng.

Phụ huynh đóng vai trò quan trọng

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bé L.A. (10 tuổi, ở Nghệ An) trong tình trạng nôn, lơ mơ, co giật. Sau khi các bác sĩ xử trí ban đầu, trẻ được thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán. Do không có biện pháp điều trị đặc hiệu ngộ độc thuốc diệt chuột, trẻ đã tử vong sau gần 1 ngày vào viện.