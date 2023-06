Phòng ngừa bệnh than thế nào?

Hiện nay đã có vaccine phòng bệnh than cho con người, tuy nhiên vaccine này có số lượng giới hạn và thường chỉ tiêm cho các những người có đặc thù nghề nghiệp tiếp xúc nhiều với súc vật hay sản phẩm chứa nhiều vi khuẩn, người làm việc trong phòng thí nghiệm. Do đó, đối với cộng đồng, việc phòng bệnh thông qua các biện pháp không đặc hiệu vẫn là chủ yếu.

PGS-TS Đỗ Duy Cường khuyến cáo, người dân sinh sống tại các địa phương từng xảy ra bệnh than cần đặc biệt chú ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhất là những người làm việc tại các lò giết mổ trâu bò. Đó là mặc quần áo bảo hộ cá nhân, đeo găng tay, đi ủng, đeo khẩu trang, vệ sinh, rửa tay sạch … sau khi tham gia giết mổ trâu bò hoặc lao động ngoài môi trường, tiếp xúc với đất cát để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua da hoặc niêm mạc.

Đồng thời, không nên tự ý vận chuyển, giết mổ hoặc mua bán ăn thịt gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Vi khuẩn than tương đối yếu, có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 50 - 55 độ C sau 15 - 40 phút và ở nhiệt độ 75 độ C sau 1 - 2 phút. Còn nha bào bệnh than có khả năng sống lâu hơn, chỉ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 100 độ C sau 10 - 20 phút. Do đó, mọi người nên thực hiện ăn chín, uống sôi, đặc biệt không nên ăn thịt trâu bò tái sống.