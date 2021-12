Phòng khám nha khoa bốc cháy trong đêm

Your browser does not support the audio element.

Ngày 11/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Đình Hùng, Chủ tịch UBND phường Ba Đình (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cho biết vào khoảng 2h30 ngày 11/12, tại Phòng khám nha khoa, địa chỉ số 71, phố Đào Duy Từ, phường Ba Đình xảy ra vụ hỏa hoạn.