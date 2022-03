Phòng khám không phép "chặt chém" khách hàng

Cũng theo anh Đ.V.C., có khá nhiều người đến điều trị tại Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Hà Nội với giá cao.

Phiếu thu tiền của phòng khám.

Sau khi nhận được phản ánh của người bệnh, ngày 24/3, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn liên ngành thanh tra tại Phòng khám y học cổ truyền Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, Phòng khám y học cổ truyền Hà Nội đang có bệnh nhân khám, điều trị.

Qua kiểm tra thủ tục hành chính, cơ sở này chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 27A8033620, do UBND thành phố Vinh cấp đăng ký lần đầu ngày 4/3, do ông Nguyễn Hữu Tam là chủ hộ kinh doanh; Giấy tiếp nhận nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh và hẹn trả kết quả do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An tiếp nhận hồ sơ.

Ngoài ra, cơ sở này còn có các lỗi vi phạm khác như: Không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chưa có giấy phép hoạt động. Theo đó, đoàn thanh tra yêu cầu cơ sở này dừng ngay hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi đủ điều kiện.