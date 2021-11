Phòng khám bị phạt vì đưa F0 ra đường

Your browser does not support the audio element.

Chiều 25/11, lãnh đạo UBND phường 7 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, phường đã lập biên bản xử phạt một phòng khám đa khoa N.H. vì vi phạm phòng chống dịch với số tiền 2 triệu đồng.

Phòng khám này bị phạt về hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".