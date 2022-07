Phòng CSGT Hà Nội nói thêm về kiến nghị thu giấy phép lái xe của người tâm thần

Ngày 14/7, trả lời PV VTC News, một cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho rằng, một số người hiểu chưa đúng bản chất sự việc, dẫn đến thông tin không đúng về hơn 4.000 người tâm thần đã được cấp giấy phép lái xe ở Hà Nội.

"Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng đã rà soát, xác định có 4.089 người mắc bệnh tâm thần. Phòng CSGT tham mưu Công an TP Hà Nội trao đổi, kiến nghị Sở Giao thông Vận tải không cấp giấy phép lái xe cho các trường hợp trên. Nếu trường hợp nào đã được cấp, phải tiến hành thu hồi", cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nói.