Phong cách "mẹ bầu" sành điệu của các biểu tượng thời trang thế giới

Có thể thấy, mỹ nhân sinh năm 1997 hết mực yêu thích các bản phối monochrome với áo khoác dáng dài. Đây là công thức phối đồ “bất bại” đã theo chân cô nàng lọt vào top ngôi sao mặc đẹp của nhiều tạp chí thời trang danh tiếng.

Bên cạnh đó, sự kết hợp tài tình giữa đồ ôm sát và ngoại cỡ được Kylie vận dụng triệt để, giúp tổng thể bộ trang phục trở nên cân xứng và đạt đến tỷ lệ hoàn thiện hoàn hảo.

“Mẹ bỉm sữa” Blake Lively “cân” mọi phong cách thời trang

Là một trong những sao nữ sở hữu gu thời trang sành điệu nhất hiện nay, Blake Lively là một trong bốn chủ trì của triển lãm Met Gala 2022 ở phần thứ hai mang tên ''In America: An Anthology of Fashion.''

Nói về phong cách thời trang khi mang thai, mỹ nhân phim ''The Shallows'' luôn biến hóa nhiều kiểu trang phục khác nhau. Nhưng nhìn chung, cô thường chọn các kiểu đầm ôm sát tôn dáng, nhấn nhá thêm các chi tiết như cut-out, bèo nhún hoặc sequin. Ngoài ra, cô cũng thường mix-&-match trang phục mang nhiều họa tiết để giúp vóc dáng cơ thể trở nên cân đối hơn.

Nàng dâu hoàng gia Kate Middleton yêu kiều trong các thiết kế đầm medi

Không ngoa khi khẳng định Công nương Kate Middleton là biểu tượng thời trang vượt thời gian của hoàng gia Anh. Giống với mẹ chồng - Công nương Diana, khi còn trẻ, cô luôn biết cách phối trang phục mang lối thiết kế cổ điển cùng những điểm nhấn hết mực hiện đại nhưng vẫn tuân thủ các quy tắc ăn mặc khắc khe của gia đình hoàng gia.