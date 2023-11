Phong cách dịu dàng của "cô dâu tháng 12" Diễm My, ai thích diện đồ nữ tính nên tham khảo

Tiếp nối các người đẹp Vbiz như Phạm Thanh Hằng và Puka, Diễm My 9x là mỹ nhân sẽ lên xe hoa vào cuối năm nay.

Trong những bức ảnh cưới "nhá hàng", dễ thấy rằng những chiếc đầm cô dâu Diễm My 9x lựa chọn đều có thiết kế tinh giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Phong cách chọn đầm cưới cũng phản ánh đúng style thường ngày của Diễm My 9x, đó là sự nữ tính và dịu dàng. Muốn có thêm ý tưởng diện đồ thanh lịch, trang nhã, chị em hãy tham khảo phong cách của "cô dâu tháng 12" Diễm My.

Nữ diễn viên 9x toát lên nét sang trọng và yêu kiều khi diện váy trắng cổ vuông, tay bồng. Thiết kế váy này còn tôn lên nét quyến rũ của người mặc. Diễm My giúp bộ trang phục trở nên nổi bật hơn khi tô điểm vòng cổ ngọc trai và cài hoa lên mái tóc.