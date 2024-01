Phong cách diện quần jeans của Han So Hee: Phối đồ dịu dàng hay cá tính cũng đều đẹp xuất sắc

Han So Hee mới quay trở lại màn ảnh với bộ phim Sinh vật Gyeongseong. Tựa phim này đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả và nữ chính Han So Hee cũng nhận được lời khen cho diễn xuất tốt. Trong phim Sinh vật Gyeongseong, Han So Hee không diện đồ cầu kỳ, thậm chí có phần xuề xòa để phù hợp với nhân vật.

Tuy nhiên ngoài đời, phong cách của Han So Hee lại trái ngược hoàn toàn. Nữ diễn viên áp dụng phong cách cá tính, thời thượng và quần jeans chính là item được Han So Hee diện thường xuyên.

Cách phối quần jeans của Han So Hee không hề có sự trùng lặp, nhàm chán nhưng vẫn chuẩn sành điệu. Muốn có thêm ý tưởng mặc đẹp với quần jeans, chị em hãy tham khảo loạt công thức sau đây của Han So Hee:

Kết hợp áo blouse tay bồng với quần jeans xanh, giày cao gót, Han So Hee có được bộ trang phục thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn rất trẻ trung. Bộ trang phục của Han So Hee còn cho hiệu quả tôn chiều cao tối ưu nhờ những chi tiết như áo blouse dáng lửng, quần jeans cạp cao, ống vẩy. Bộ trang phục trên của Han So Hee là công thức ai cũng có thể mặc đẹp.