Phòng biến chứng MIS-C hậu Covid-19 ở trẻ em

Cử nhân điều dưỡng Phạm Lâm Lạc Thư, Phó phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM)

Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) là tình trạng các bộ phận cơ thể khác nhau có thể bị viêm, bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa.



Cho tới nay, nguyên nhân chính xác của MIS-C chưa rõ. Có thể là hậu quả của tình trạng đáp ứng miễn dịch quá mức của cơ thể với nhiễm SARS-CoV-2. MIS-C có thể nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong sau 2-6 tuần mắc Covid-19.





Do đó, với trẻ mắc Covid-19, sau khi âm tính khoảng 2-6 tuần, có biểu hiện sốt cao trở lại trên 38 độ C kéo dài trên 24 giờ, phát ban, phù nề, rối loạn tiêu hóa, mệt, da tái, nhịp tim nhanh, đỏ mắt,… cần cho trẻ đi khám, điều trị sớm.



Hiện tại, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra các dấu hiệu để biết rằng liệu một trẻ mắc Covid-19 có bị MIS-C sau đó hay không. Tuy nhiên, đã có nghiên cứu cho thấy trẻ chưa được tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ mắc MIS-C cao hơn so với trẻ đã được tiêm vaccine.