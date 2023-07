Phơi nhiễm hóa chất trong đồ gia dụng khiến hệ vi khuẩn đường ruột của trẻ em kém khỏe mạnh

Trẻ em, đặc biệt là trẻ mới biết đi, dễ ăn phải các chất độc từ môi trường hơn vì nhiều lý do, bao gồm cả việc gần thảm trải nhà, bụi bẩn và có xu hướng đưa đồ chơi và đồ gia dụng vào miệng.

Trẻ em cũng có nguy cơ cao hơn do tiếp xúc với chất độc do cơ thể nhỏ hơn, do thói quen ăn uống và không có khả năng thay đổi môi trường của chúng. Người lớn phải bảo vệ chúng, bắt đầu bằng nhận thức về nguyên nhân và ảnh hưởng của việc phơi nhiễm hóa chất.

Bà Gardner hy vọng nghiên cứu sẽ thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn về các công cụ chẩn đoán để phát hiện phơi nhiễm hóa chất, cũng như các biện pháp can thiệp lợi khuẩn để cải thiện kết quả sức khỏe. Bà nói: “Có được sự hiểu biết toàn diện hơn về sự tương tác giữa các chất hóa học do con người tạo ra, hệ vi khuẩn đường ruột và sức khỏe con người là một bước quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Vi khuẩn có phải là chìa khóa cho sức khỏe con người?

Hệ vi sinh vật ở người là tập hợp các vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, vi rút, ký sinh trùng và động vật nguyên sinh sống trong và trên cơ thể người. Người ta ước tính rằng có gấp 200 lần số gen vi sinh vật trong cơ thể người so với gen của con người. Đã từng không được khoa học thừa nhận cho đến những năm 1990, phần lớn hoạt động của hệ vi sinh vật vẫn còn cần được khám phá.

Nói một cách đơn giản, hệ vi sinh vật có nhiệm vụ duy trì cuộc sống của con người. Cho đến nay, khoa học đã ghi nhận vi khuẩn trong cơ thể chúng ta giúp tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa vitamin và khoáng chất, điều chỉnh hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh do vi khuẩn không lành mạnh gây ra.

Nhiều bệnh tự miễn, chẳng hạn như viêm khớp dạng thấp và đa xơ cứng, có liên quan đến rối loạn chức năng trong hệ vi sinh vật. Bạn thậm chí có thể là người thừa hưởng vi khuẩn tổ tiên dưới dạng di truyền hệ vi sinh vật có chức năng không khác gì việc truyền DNA từ thế hệ này sang thế hệ khác.