Phối đồ đi chơi Tết giá 0 đồng bảo đảm không đụng hàng

Tâm lý trong những ngày Tết đến xuân về của rất nhiều người hẳn là dồn tiền mua sắm, làm đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những người chi tiền triệu để sắm quần áo, giày dép, nhuộm tóc, làm móng thì cũng có những thành viên của hội "viêm màng túi" đang phải khóc ròng vì lỡ mua đồ online gặp giẻ rách hay làm đẹp lại thành thảm họa.

Nếu cảm thấy bí đồ mặc trong chuỗi nghỉ Tết Nguyên Đán quá dài thì hãy tham khảo bí kíp mix đồ cực kỳ lồng lộn của một chàng trai chỉ với những món đồ nhà nào cũng có.