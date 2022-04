Phở Việt có gì ngon mà từ Bi Rain tới Taecyeon đều 'u mê' thế?

Your browser does not support the video tag.

Bi Rain hào hứng ăn phở Việt Nam.



Nam ca sĩ hết lời khen ngợi món phở Việt.

Tài tử phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc không ngừng xuýt xoa khen các món ăn Việt. Đặc biệt sau khi thưởng thức tô phở Việt Nam, Bi Rain đã thốt lên: "Món phở ngon có 1 không 2".

Không phải ngẫu nhiễn mà món Phở Việt lại được lòng Bi Rain như thế. Trước đó, các ngôi sao Hàn Quốc như Taecyeon (2PM), Lee Si Young, Suho (EXO), Wanna One, Kim Jae Joong, Bambam (GOT7)… cũng cực mê món ăn truyền thống này.