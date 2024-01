Phó trưởng công an phường hy sinh để lại vợ con, mẹ già và anh trai bị bệnh

Ông Trần Văn Kháng - Phó Bí thư chi bộ Tổ dân phố 6, phường An Đông (TP Huế) - chia sẻ Đại úy Hùng rất hòa nhã, sống trách nhiệm, nghĩa tình với hàng xóm, láng giềng.

Người dân tiếc thương phó trưởng công an phường vừa dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của người dân.

Sáng 13/1, ngõ nhỏ dẫn vào nhà Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường ở Huế tối 12/1, bao trùm không khí tang thương.

Vợ Đại úy Hùng là chị Trần Thị Kim Anh (SN 1987) đang làm kế toán theo ca, thu nhập thấp.

Người thân khóc nghẹn bên linh cữu (Ảnh: Thảo Vi).

Đại úy Hùng là trụ cột của gia đình, chăm lo cho vợ và 2 con. Anh còn phụng dưỡng mẹ già yếu, chăm lo cho người anh trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Anh Hùng tốt nghiệp Đại học Luật ở Huế. Với mong muốn nối nghiệp người cha quá cố cũng là một công an, ra trường anh làm cảnh sát khu vực Công an phường An Tây, TP Huế.